Aleida Núñez lanza reto para "desenmascarar" a las famosas con implantes

Aleida Núñez quiere desenmascarar a las famosas que no tienen glúteos naturales.



La actriz le lanzó un peculiar reto a varias famosas, entre ellas Ninel Conde, para conocer si sus "nachas" son naturales o no.



Tras lanzar su línea de pantalones de mezclilla, llamada Sensualite, con una pasarela en donde ella fue la modelo estrella, la originaria de Jalisco compartió, en entrevista con Imagen Televisión, que sus glúteos son naturales y que todo se lo debe a la dieta y ejercicio.



Agregó que muchas de sus compañeras famosas no pueden decir lo mismo, ya que visitan al cirujano plástico a cada rato, por lo que a ella le gustaría comprobar quién es disciplinada entre las actrices y cantantes exuberantes.







"Yo invito a todas las que en su momento les hayan dicho que tienen las pompas operadas (a demostrar si es verdad o no).



"Yo pienso que deberíamos hacer una prueba de partes blandas que le dicen y es un tipo de ultrasonido donde ven si tienes prótesis o no", dijo Aleida Núñez.

Seguro de glúteos

La también conductora adelantó que quiere asegurar sus glúteos por un millón de dólares (más de 19 millones de pesos, según el tipo de cambio de ayer) y el requisito que le piden es que sean naturales.



"Yo me puedo someter a una prueba en donde tú compruebas que tus pompas son naturales.



Aleida Núñez



"He hecho ejercicio toda mi vida, entonces para mí es una ofensa que digan que son operadas", agregó Aleida Núñez.





