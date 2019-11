Selena Gómez cumple el sueño de su hermanita en el estreno de Frozen 2

Redacción.



Contar con un hermano mayor famoso, sobre todo si se trata de una estrella de la factoría Disney como Selena Gómez, supone el sueño de cualquier niño por las ventajas que reporta sin necesidad de lidiar en primera persona con las consecuencias menos agradables de la fama.



Selena Gómez y su hermanita Gracie

Selena Gómez se ha convertido oficialmente en la heroína de su hermanita de seis años Gracie -si es que no lo era ya- al elegirla como su acompañante para acudir a la premiere en Hollywood de la esperada secuela de 'Frozen'.



La experiencia resultó aún más mágica si cabe para la pequeña porque ambas se vistieron a juego con unos vestidos de flores de Marc Jacobs y unas llamativas capas adornadas con plumas y lentejuelas plateadas inspiradas en los personajes de la película de animación. Además, Selena Gómez se hizo incluso unas trenzas como las que luce el personaje de Anna.

Alfombra roja del estreno de Frozen

A su paso por la alfombra roja, las dos también tuvieron la oportunidad de posar con Ana, Elsa y el simpático Olaf, que consiguieron arrancarle una sonrisa de oreja a oreja a Gracie.





Salta a la vista que la actriz y cantante, que no paró de darle besos y hacerle carantoñas a Gracie para tranquilizarla, comparte un vínculo muy estrecho con su hermana pequeña por parte de madre. Sin embargo, según los rumores, hace tres años apenas mantenían contacto debido al distanciamiento entre la celebridad y su madre Mandy Teefy, que habría comenzado a raíz de la decisión de la primera de prescindir de los servicios de su progenitora como mánager en 2013 y que no hizo más que empeorar cuando Selena Gómez se reconcilió brevemente con su novio de la adolescencia Justin Bieber en 2017.



A día de hoy parece que esas tensiones son cosa del pasado y Selena -que tiene otra hermanastra pequeña fruto del segundo matrimonio de su padre- volvería a estar más unida que nunca a su familia.