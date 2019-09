Miley Cyrus rompió con Liam Hemsworth a través de las redes

Estados Unidos.

Los detalles de la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemworth siguen surgiendo y la cantante no está quedando bien parada en la toda la trama.

Según Page Six, la también actriz ni siquiera se comunicó directamente con su ahora ex esposo para informarle de su ruptura, este se tuvo que enterar a través de las redes sociales.

Cuando se hizo pública la separación, el histrión de Los Juegos del Hambre se encontraba en Australia, mientras su entonces esposa estaba en Italia con Kaitlynn Carter.

Allegados al actor confirmaron que él no sabía que la cantante de "Wrecking Ball" tenía intenciones de publicar un comunicado para informar a los medios y fanáticos sobre el rompimiento.

El texto publicado por Cyrus el 10 de agosto mencionaba que la decisión era un acuerdo mutuo con la intención de que cada quien se centrara en sí mismo y en sus respectivas carreras.



Las declaraciones fueron publicadas solo con horas de diferencias de las fotografías de la intérprete besando a Kaitlynn Carter.

Liam quería salvar su matrimonio

Aunque la pareja estaba en medio de una crisis, y según fuentes había estado separados por algunos meses, el actor todavía mantenía la esperanzas de salvar su matrimonio.

Según el portal US Magazine, el Hemsworth no buscaba divorciarse de su esposa tras solo meses de matrimonio, pero ver a Cyrus besando a su nueva "mejor amiga" no le dejó más remedio.

"(Liam) Pensó que podrían resolverlo, pero todas esas fotos de ella y Kaitlynn terminaron con eso", explicó una fuente al tabloide Us Weekly. "Liam proviene de una familia muy conservadora y su familia se asustó".

Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron en una relación intermitente por 10 años y se casaron diciembre de 2018; el actor solicitó el divorcio el 21 de agosto de 2019.