Liam Hemsworth no quería divorciarse de Miley Cyrus

Estados Unidos.

Pese a la crisis en su matrimonio Liam Hemsworth mantenía la esperanza de arreglar las cosas con Miley Cyrus, pero fue la actitud de la cantante quien terminó precipitando el fin de su relación.

Según el portal US Magazine, el actor australiano no buscaba divorciarse de su esposa tras solo meses de matrimonio, se casaron en diciembre de 2018, pero ver a su mujer besando a su nueva "mejor amiga" no le dejó más remedio.

"(Liam) Pensó que podrían resolverlo, pero todas esas fotos de ella y Kaitlynn terminaron con eso", explicó una fuente al tabloide Us Weekly. "Liam proviene de una familia muy conservadora y su familia se asustó".

El representante de la ex estrella de Disney confirmó el 10 de agosto que Cyrus y Hemsworth se había separado tras ocho meses de matrimonio, familiares cercanos a la actriz y cantante dieron que ella todavía no esperaba pedir el divorcio al actor.

MIRA: Miley Cyrus explota en redes: 'No fui infiel'

La noticia llegó al mismo tiempo que aparecieran fotos de la cantante de "Wrecking Ball" besándose con Carter en Italia el 10 de agosto.

Finalmente Hemworth solicitó el divorcio de Cyrus el pasado 21 de agosto, 11 días después que su todavía esposa fue captada en Italia junto a Kaitlynn Carter.

Liam Hemsworth se enfoca en su trabajo mientras Miley Cyrus continúa romance con Kaitlynn Carter

Mientras su vida amorosa se desmorona Liam trata de continuar con sus proyectos. Este 29 de agosto compartió el lanzamiento de su nueva película "Killerman", que estrena el 30 de agosto en Estados Unidos.

"Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que todos hicieron.", escribió el australiano junto a una foto de él encarnado a su personaje.

"Todos los involucrados derramaron sangre, sudor y lágrimas en este proyecto. La realización de una película independiente siempre es algo difícil de lograr y solo quiero agradecer a todas las personas trabajadoras y ayudaron a que esto sucediera.", concluyó el histrión.

ADEMÁS: Brad Pitt y Jennifer Aniston ¿tuvieron una escapada romántica a México?

Por su parte, Miley Cyrus el romance con Kaitlynn Carter siegue viento en popa.

Este lunes Cyrus, mientras presentaba su single "Slide Away" durante los MTV Video Music Awards, la cantante compartió un beso entre bastidores con Carter.

La pareja luego fue vista tomada de las manos al ingresar a una fiesta posterior a los premios.