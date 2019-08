Brad Pitt y Jennifer Aniston ¿tuvieron una escapada romántica a México?

Estados Unidos.

Como ya es costumbre Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a disfrutar una escapada romántica, claro, como parte de la ficción de algunos tabloides.

La ex pareja fue "reunida" por el medio New Idea, que asegura que los actores viajaron juntos a Cabo San Lucas, México, a inicios de agosto.

Pitt habría aprovechado su paso por México, a donde llegó a promocionar su nuevo filme "Once Upon a Time in Hollywood", para reencontrarse con su primera ex esposa.

La fuente citada por la revista dijo que los actores "tuvieron masajes en parejas, pasaron largos días al sol y largas noches bebiendo vino y disfrutando el uno del otro. Ambos dijeron que pasaron una semana increíble y que estaban muy felices ".

El informante anónimo concluye que Pitt y Aniston están nuevamente enamorados "después de años de angustia y agitación ".

Sin embargo el portal Gossip Cop, que se encarga de desmantelar las historias fabricadas, dijo que el representante de la actriz de "Friends" negó que ella haya vuelto con Pitt, con quien estuvo casada entre el 2000 y 2005.

Aniston y Pitt han tenido múltiples "escapadas románticas"

En febrero y en marzo varios tabloides afirmaron que Jennifer Aniston y Brad Pitt habían viajado juntos a Cabo San Lucas.

El primero fue OK!, que aseguró que la ex pareja había hecho el viaje para seguir celebrando el 50 cumpleaños de la actriz.

Sin bien, el actor fue parte del festejo de Aniston, este no estuvo presente en el viaje que la actriz organizó para conmemorar sus 50 primaveras.

En marzo Globe por inventar una historia aún más ridícula sobre Pitt y Aniston huyendo en México . En realidad, la actriz viajó a Cabo con Courteney Cox y otros amigos.

Además de las múltiples excursiones a Cabo, también se ha alegado que Brad Pitt y Jennifer Aniston han viajado a Roma, Francia y Aspen, solo por nombrar algunos lugares.