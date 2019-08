Angelina Jolie y su dura confesión: "Estos últimos años no han sido fáciles"

Redacción.



La actriz Angelina Jolie dio una entrevista para E! News y reconoció que estos últimos años no han sido nada fáciles para ella.



A pesar de que la actriz no mencionó a su exesposo Brad Pitt, se conoció tiempo atrás que después de su divorcio, la intérprete no la estuvo pasando nada bien.



Hace tres años que Jolie se separó de Pitt, después de ser por más de diez años una de las parejas más admiradas de Hollywood.







Ambos formaron una linda familia de tres hijos biológicos y tres adoptados, que se convirtieron en el centro de disputas tras su separación.



El divorcio de los famosos no fue nada amistoso. Años atrás trascendió que la gota que derramó el vaso fue un fuerte altercado del actor con uno de sus hijos durante un vuelo privado.



Otra de las teorías que se manejaban como la causa del divorcio, era que la adicción al alcohol de Brad Pitt fue el detonante para acabar con su relación.



Medios internacionales informaron que el equipo legal de Angelina Jolie llegó a afirmar que Pitt no cumplía con sus obligaciones monetarias en la manutención de sus pequeños.



El actor aseguró que había pagado los gastos de sus hijos y también le prestó el dinero a Jolie para que comprara la casa donde actualmente viven.



"Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, eso saca toda la fuerza que tengo y me recuerda que puedo ser fuerte", explicó la actriz en la expo de Disney, D23.







La actriz regresa a la pantalla después de estar dedicada a su familia, no solo con la segunda parte de "Maléfica", sino que también forma parte de la película "The Eternals" de Marvel en el papel de "Thena".



"A veces te sientes realmente mal y debes sacar eso. Justo ahora, para Thena, estoy teniendo que hacer mucho entrenamiento y ella es tan positiva, tan saludable y tan agresiva que con frecuencia estoy de 'esto no va a funcionar' pero debes presionarte", comentó la actriz sobre su nuevo personaje.



"Lo que realmente me emociona es que quieren verme fuerte, por lo que es lo de menos verme en una película, pero están contentos de que seré fuerte y me divertiré", explicó a la revista People semanas atrás en las que aceptó que quería que con ese papel sus hijos la vieran fuerte.