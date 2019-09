Kim Kardashian llora ante resultado positivo de Lupus

Estados Unidos.

El último episodio de Keeping Up With the Kardashian, reveló la preocupación de Kim Kardashian sobre su estado de salud.

Además de tocar los escándalos de la familia, como el drama de Khloé Kardashian y el padre de su hija, su ahora ex novio, el jugador de la NBA Tristan Thompson, la empresaria también reveló que estaba teniendo algunos síntomas preocupantes.

"Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos se están hinchando demasiado", dijo. "Siento que literalmente me estoy desmoronando. Mis manos están entumecidas".

La Kardashian especuló que, basándose en los síntomas, creía que podría tener artritis reumatoide, pero decidió buscar una opinión profesional.

Su médico llamó para informarle que sus análisis de sangre revelaron anticuerpos asociados con el lupus y la artritis reumatoide, lo que dejó la madre de cuatro llorando.

Y aunque su médico le dijo que los resultados falsos positivos para el lupus son posibles, la esposa de Kanye West no pudo contener sus emociones.

Kim se realizará más pruebas para descartar las dudas. "Lo sabré el viernes", le dijo entre lágrimas a su familia.

Es probable que los espectadores descubran si la Kardashian padece o no de Lupus en un episodio futuro del show del canal E!.

Kim Kardashian West a menudo ha compartido sus problemas de salud con sus fanáticos, incluida su lucha contra la psoriasis y sus dificultades durante sus embarazos.

¿Qué es el lupus?

Según el Lupus Research, esta es una enfermedad autoinmune crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Por el momento no existe una cura para el Lupus.

Otros famosos como Selena Gómez, Nick Cannon o el cantante británico Seal padecen esta enfermedad.