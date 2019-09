Shawn Mendes necesita "permiso" de Camila Cabello para hablar de su relación

Redacción.



A estas alturas no resulta ningún secreto que Shawn Mendes y Camila Cabello mantienen una relación sentimental: los paparazzi les han fotografiado en varias ocasiones dedicándose todo tipo de carantoñas en público y en los últimos MTV VMA ambos presentaron en directo su sencillo 'Señorita' con una actuación en la que derrocharon química a raudales aunque no hubiera un beso final para ponerle el broche de oro.





Eso no significa, sin embargo, que estén preparados o dispuestos a compartir información de su romance con sus fans, y de las últimas declaraciones del intérprete canadiense se desprende que sería la antigua componente de Fifth Harmony quien más reacia se mostraría a bajar la guardia en ese sentido.



"Sinceramente, me gustaría decir que puedo hablar de estos temas libremente con todos ustedes, pero lo cierto es que una relación no es solo cosa mía. Hay otra persona involucrada. No puedo hablar de lo que siento... porque no soy el único que debe decidir al respecto, no sé si me explico", ha apuntado Shawn Mendes en un encuentro con sus fans celebrado el pasado viernes tras su concierto en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, ante la pregunta de uno de los asistentes que quería saber si está o ha estado alguna vez enamorado.





Lo cierto es que tanto Camila Cabello como Shawn Mendes se han mostrado siempre muy protectores en lo que respecta a su vida privada: ella mantuvo su noviazgo de más de un año con Matthew Hussey en la más estricta intimidad y el historial amoroso del joven músico también ha sido una especie de misterio al margen de su rumoreado idilio con Hailey Baldwin.