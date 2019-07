Video: Camila Cabello y Shawn Mendes son captados "comiéndose" a besos

Redacción.



Aunque ellos siguen insistiendo en que lo suyo no es más que una amistad muy especial, lo cierto es que los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes han vuelto a dejarse ver juntos en la vía pública y, de forma más concreta, paseando relajados por las calles de San Francisco. Según el portal de noticias E! News, ambos disfrutaron asimismo de un copioso desayuno en un céntrico local de la ciudad al tiempo que, entre tortitas y demás delicias gastronómicas, intercambiaban numerosos gestos de complicidad.





"Desde luego se comportaban como cualquier otra pareja de enamorados, se les veía extremadamente cómodos en compañía el uno del otro y no tuvieron problema alguno a la hora de flirtear a pesar de encontrarse en un establecimiento público", ha explicado al citado medio un testigo presencial de la escena, quien también asegura que el intérprete canadiense se encargó de pagar la cuenta para tener un generoso detalle con su compañera de desayuno.



Por otra parte, las redes sociales viralizaron este sábado un video que confirmaría que la pareja no solo tiene una bonita amistad, y es que en las imágenes Camilla y Shawn se dan un apasionado beso.







Los fans de ambos artistas no se hicieron esperar y han inundado las redes sociales compartiendo las imágenes, que aún no se sabe el lugar ni la fecha en las que fueron captadas.







La última vez que la excomponente de Fifth Harmony se animó a hablar públicamente del tipo de vínculo que mantenía con Shawn lo hizo básicamente, además de para negar la existencia de romance alguno, para subrayar que la buena sintonía que existe entre los dos se debía, entre otras cosas, al hecho de que ambos han atravesado experiencias similares en el seno de la industria musical.

"La verdad es que no tengo muchos amigos en esta profesión, y en general solo tengo un grupo muy reducido de personas en las que confío plenamente. Shawn es uno de ellos, y tengo que decir que me resulta extraño haber encontrado a alguien tan normal en esta industria, independientemente de la intensidad de su carrera. Simplemente confío en él y atesoro poder pasar tiempo con él sin tener que pensar en su estatus de estrella", revelaba Camila en una entrevista reciente.