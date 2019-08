Ed Sheeran se retira temporalmente por amor

Londres, Reino Unido.

El cantante británico Ed Sheeran ha anunciado que se mantendrá alejado de los escenarios en torno a un año y medio para pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn, informó este miércoles el tabloide "Daily Star".

El músico, de 28 años, acaba de concluir su exitosa gira "Divide", en la que ha ofrecido más de 280 actuaciones y que le ha mantenido cerca de dos años en la carretera.

"Como saben, o quizás no, he estado en la gira 'Divide' durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce", dijo Sheeran a sus fans en la última actuación del "tour", el pasado lunes, según recoge el "Daily Star".

"Me encanta que estén aquí, acabar en Ipswich (Reino Unido). Este es mi último concierto en probablemente 18 meses", avanzó el músico.

La gira mundial de dos años y medio rompió récords como la gira más concurrida y de mayor recaudación de todos los tiempos, ya que fue vista por 7,5 millones de personas y recaudó ingresos de más de £ 666 millones (unos $815 millones), según la BBC.

Un amor de toda la vida

Sheeran y Seaborn se conocieron en la escuela cuando tenía 11 años, pero su relación no se volvió romántica hasta el verano de 2015, cuando se reconectaron y compartieron su primera cita en la fiesta anual del 4 de julio de Taylor Swift.

"Nunca he estado más feliz. Nunca he estado más cómodo. Nunca he estado más inspirado. Siento que todo ha caído en su lugar ", dijo el cantante sobre su relación.

Se comprometieron en enero de 2018 y se casaron en secreto alrededor de navidad de 2018 en una ceremonia celebrada en su hogar de Suffolk (este de Inglaterra).

En alguna ocasión, la estrella británica ha explicado que uno de los temas de su álbum "No.6 Collaborations Project" (2019) está inspirado en ella.

En la letra de esa canción, Sheeran afirma: "Podrías estar literalmente con quien quisieras, y me has elegido a mí. Es simplemente increíble".

