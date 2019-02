Ed Sheeran se casó en secreto con su novia Cherry Seaborn

Reino Unido.

Ed Sheeran y su novia Cherry Seaborn se habrían casaron en una boda secreta en diciembre, según el tabloide británico The Sun.

Según personas allegadas a la pareja, los enamorados vivieron su enlace en su casa de Suffolk, Inglaterra, frente a 40 amigos y familiares, días antes de Navidad. "Fue muy tranquilo, solo los amigos de la escuela más antiguos de Ed, familia y el sacerdote", contó una fuente.

The Sun informó que la pareja está planeando una celebración más grande para su grupo más amplio de amigos este verano.

Sheeran conoció a Seaborn en la escuela cuando tenía 11 años, pero su relación no se volvió romántica hasta el verano de 2015, cuando se reconectaron y compartieron su primera cita en la fiesta anual del 4 de julio de Taylor Swift .

"Nunca he estado más feliz. Nunca he estado más cómodo. Nunca he estado más inspirado. Siento que todo ha caído en su lugar ", dijo el joven de 28 años.

La pareja anunció su compromiso en enero de 2018, " Me conseguí una prometida justo antes del año nuevo ", escribió el ganador del Grammy en Instagram. "Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están contentos xx".