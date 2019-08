John Travolta confundió a travesti con Taylor Swift

Estados Unidos.

John Travolta se llevó un bochorno frente a miles de televidentes después de confundir a la drag queen Jade Jolie con Taylor Swift en los MTV Video Music Awards, entregados este lunes.

El actor de 65 años ya ha demostrado que lo suyo no es presentar galardones, solo hay que recordar cuando pronunció mal el nombre de Idina Menzel (Frozen) como "Adele Dazeem" en los Óscar 2014.

Este lunes Travolta se volvió tendencia en Twitter con su error garrafal al entregar el Moon Man al video del año a Taylor por su canción You Need to Calm Down.

Burlándose de su error en los pasados Óscar, la estrella de Pulp Fiction le pidió a su copresentadora, Queen Latifah, que leyera el nombre del ganador.

Una vez que se anunció a Taylor como la ganadora del premio, la cantante subió al escenario acompañada por muchas de las estrellas que participaron en el video que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ.

Una de esas estrellas fue Jolie, quien es conocida por imitar a Taylor con una apariencia tan convincente que fácilmente engañó a Travolta.

La estrella de Hollywood fue a entregarle el premio a Jolie, antes darse cuenta de su error. Cuando fue a presentar el premio a la Taylor correcta, la estrella de RuPaul's Drag Race le dio un abrazo para tranquilizarlo.

Sin embargo, a pesar de que John corrigió rápidamente la confusión, millones de espectadores registraron el momento haciendo burla el intérprete en redes sociales.

Jolie quiso suavizar las criticas agradeciendo a John Travolta por el inolvidable error. "Casi obtuve mi primer premio esta noche gracias a @johntravolta", escribió junto a un video del momento publicado en su Instagram.