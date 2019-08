Demi Lovato, el secreto por el que no fue a los MTV VMAs

Estados Unidos.

Este lunes las grandes estrellas de la música se dieron cita en Nueva Jersey para asistir a la ceremonia de los MTV Video Music Awards, pero entre todos los asistentes no había ni rastro de Demi Lovato.

Su ausencia resultaba algo decepcionante para todos sus fans, ya que el evento podía haber sido la ocasión perfecta para que reapareciera sobre la alfombra roja tras la sobredosis que sufrió del verano pasado y su posterior paso por rehabilitación.

Sin embargo, todo apunta a que la cantante tenía cosas más importantes a las que dedicarse esa noche en vista del mensaje que acaba de compartir en sus redes sociales haciendo referencia a un proyecto secreto sobre el que no ha dado más detalles.

"Bueno, no puedo decirles qué estoy haciendo hoy, (aunque se enterarán muy pronto), pero estoy taaaaan contenta. Me lo estoy pasando muy bien y no puedo parar de reír. Ahora, adelante, empiecen a elaborar teorías alocadas acerca de qué puedo traerme entre manos", retó a través de las Stories de su Instagram.

Por supuesto, sus seguidores no han tardado en lanzarse a especular al respecto y sus ocurrencias han conseguido sorprender incluso a la propia artista, que ha dado a entender que esos emocionantes planes de futuro están más relacionados con el terreno profesional que con el personal.

"A ver, la noticia no tiene nada que ver como mis perros, con pepinillos o con tazas. ¡Por favor! Me he perdido los VMAs por una buena razón. Bueno, y también porque ya no me gustan las entregas de premios", aclaró Demi Lovato, que próximamente aparecerá en la serie 'Eurovision' de Netflix.

La razón de su ausencia bien podría estar relacionada con la participación actriz en la serie "Will & Grace", publicando una foto de ella en el set de la serie de NBC.