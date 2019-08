Normani destronó a Camila Cabello en los MTV VMAs

Estados Unidos.

La actuación de la ex Fifth Harmony en la gala de los MTV Video Music Awards de este lunes ha sido una de las más comentadas por la impresionante coreografía con que acompañó la presentación de su sencillo 'Motivation' y que demostró que Normani es una bailarina extraordinaria, capaz de ofrecer un espectáculo con el que hacer sombra incluso al montaje que organizó su antigua compañera de formación Camila Cabello junto a su novio Shawn Mendes.

La joven comenzó su número musical subida literalmente a una canasta de baloncesto y dejó al público boquiabierto con sus movimientos de twerking, sus piruetas y unos cuantos pasos de breakdance que había ensayado hasta la saciedad y que le han pasado factura a nivel físico.

"Dios mío, la gente no puede ni hacerse una idea... Al final estás muy poco tiempo sobre el escenario, pero nadie sabe el trabajo duro, la sangre, el sudor y las lágrimas que cuesta preparar esos tres minutos. Tengo las rodillas llenas de golpes y araños de todas las veces que tuve que practicar para conseguir hacer el spagat", ha reconocido en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

Normani, que se llevó el premio Moon Man por el mejor videoclip en la categoría R&B, ha querido dar las gracias a su coreógrafo Sean Bankhead y a su cuerpo de bailarines por ayudarle a brillar con luz propia en una de las noches más importantes de la industria musical.

"Ese hombre cree que soy capaz de hacer lo que me proponga. Yo no siempre comparto su opinión, pero él acaba convenciéndome porque me dice: '¡Es que sé que puedes con eso y con más!'. Es increíble, me empuja a dar lo mejor de mí misma", dijo la cantante mientras aceptaba el trofeo.

Sus elaboradas coreografías ya hacen que Normani sea vista como la Beyoncé de su generación.