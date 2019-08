J Balvin y su mensaje a la mujer con la que estuvo a punto de casarse

Miami, EEUU.

El reguetonero J Balvin dedicó un cariñoso mensaje a la periodista deportiva María Osorio, con quien mantuvo una relación de 10 años.

Como motivo del cumpleaños de Osorio, el cantante dedicó unas palabras a su exnovia en su Instagram utilizando una foto del recuerdo.

"Feliz cumpleaños a quien fue mi novia por 10 años, vio en mí lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor amiga", escribió J Balvin junto a la foto.

" Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres.", le respondió Osorio.

"Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él. Te amo demasiado.", agregó la joven.

De novios a mejores amigos

José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del artista, inició un noviazgo con María Osorio cuando eran adolescentes.

En una entrevista la colombiana reveló que estuvo a punto de casarse con J Balvin, incluso él llegó a proponerle matrimonio, pero debido a diferentes situaciones sus planes nunca llegaron a cumplirse.

"Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás", aseguró María Osorio a la revista TVyNovelas Colombia.

