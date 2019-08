Ganadores MTV Video Music Awards 2019

Estados Unidos

Esta noche se realiza una de las premiaciones más importantes del mundo de la música, se trata de los MTV Video Music Awards 2019.

La gala se lleva a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, y el recinto está lleno de las más grandes estrellas de la música.

Conoce la lista de los ganadores:

Artista Push

Ganador: Billie Eilish

Mejor Acto Hip Hop

Ganador: Cardi B – “Money”



Los Jonas Brothers encendieron a sus fanáticas al presentarse.





Mejor Acto K-POP

Ganador: BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”



Mejor Acto Latino

Ganador: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”



Video For Good

Ganador: Taylor Swift – “You Need to Calm Down”





Noticia en desarrollo...