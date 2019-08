Dwayne Johnson "The Rock" se casó por sorpresa

Redacción.



El actor Dwayne Johnson acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram que este mismo fin de semana se ha casado con su pareja de la última década, Lauren Hashian, en una íntima boda celebrada en Hawái que consiguieron mantener en el más estricto secreto.





En las dos imágenes de su gran día que él ha querido compartir con todos sus seguidores solo se ve a los novios posando sonrientes y vestidos de riguroso blanco, ella con un vestido de corte sirena con bordados de flores y él con una sencilla camisa y un pantalón de traje a juego, así que por el momento se desconoce si alguno de los famosos amigos del intérprete asistieron a la ceremonia.



Lo más probable es que las dos hijas de la pareja y la joven de 18 años que él tiene con su exmujer y actual mánager sí estuvieran presentes mientras se daban el 'sí quiero'.





La intención inicial de Dwayne Johnson, antiguo luchador de la WWE, que se ha reinventado como la estrella mejor pagada de la historia de Hollywood, pasaba por casarse hace un par de años, pero el segundo embarazo de su chica les obligó a posponer su paso por el altar debido que a Lauren "no quería sacarse las fotos de la boda con una gran barriga". Ese cambio de planes no les agobió demasiado, y ahora por fin han encontrado el momento perfecto para convertirse oficialmente en marido y mujer.



Las imágenes se viralizaron en redes sociales y a pocas horas de estar publicadas, ya superan los 7 millones de likes.



Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los famosos más seguidos en Instagram, su cuenta tiene más de 154 millones de seguidores.



Las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar y llenaron de felicitaciones a los ahora esposos.