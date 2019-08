Gabriel Soto tiene encantados a papás de Irina Baeva

México.

A un año de confirmar su romance, sin contar los que pasaron juntos mientras el actor seguía casado, Irina Baeva asegura que su novio, Gabriel Soto, tiene encantados a sus padres.

El histrión mexicano aseguró que está preparándose para cuando conozca a sus suegros en persona aprendiendo ruso de mano de Irina.

"No he aprendido nada del idioma, ¡es muy complicado! Ella me enseña sobre algunas cosas, por ejemplo a decir los nombres de las frutas y así, pero al día siguiente ya todo se me olvidó.", dijo el exesposo de Geraldine Bazán en entrevista.

"A sus papás no los conozco más que por video y audio. Hay muy buena relación. Irina es muy cercana a su familia, todos los días hablan y yo les mando saludos, aunque no me entiendan", indicó.

De acuerdo con Irina, sus papás quieren mucho a su yerno, pese a sólo conocerlo a través de videollamadas.

Por el momento, la fecha para conocer a los suegros es incierta, ya que mientras Soto se encuentra en gira promocional de la obra Cleopatra Metió la Pata, la rusa viajará a Moscú a visitar a sus allegados.

El montaje donde participa el actor visitará ciudades de California como Sacramento, San José, Santa Bárbara y Los Ángeles, así como lugares como Las Vegas y Perú, a partir del 8 de agosto.

Además del tour de medios a realizar, la pareja descansará unos días en las playas de Estados Unidos. Así lo dejaron entrever antes de abordar su avión, en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Soto aprovechó para hablar sobre las declaraciones de la actriz Martha Julia, quien aseguró que no cerraba la posibilidad de una reconciliación amorosa con el actor, con quien anduvo hace 15 años.

"Ya no voy a decir nada porque así se inician los chismes. No voy a hablar de eso para no armar ninguna polémica. Yo respeto enormemente y respeto mi relación actual", puntualizó Gabriel.