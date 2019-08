Muere Dango Nguyen actor de "The Walking Dead"

Redacción.



El actor Dango Nguyen, quien trabajó en la tercera temporada de "The Walking Dead", murió tras una larga batalla contra el cáncer.



Nguyen quien se desempeñó como bombero durante casi 20 años antes de actuar, falleció a los 48 años de edad el pasado fin de semana.







Los fanáticos de la serie lo recordarán porque interpretó a un guardia de la ciudad de Woodbury que trabajaba para el Gobernador.



También participó en las series de "The red road y Banshee", en un episodio de "Meet the Browns" y en otro de The Game, así como en The originals, con dos personajes: "Daywalker" y el padre de "Inadu".



El departamento de bomberos del condado Athens-Clarke de Georgia, manifestó su pesar ante la terrible pérdida.







"Una vez que eres bombero, siempre eres parte de nuestra familia. Y Dango era un miembro muy conocido en nuestra familia. Siempre será recordado por su fuerza física y mental. Era un bombero agresivo y tenaz, el primero en responder".

"También fue un excelente oficial. Llevó a cabo su servicio en nuestra comunidad con un alto nivel de orgullo en su oficio, así como con un espíritu competitivo que hizo que todos los demás con los que trabajaba también fuera mejores", escribieron en sus redes sociales junto a una imagen del actor.