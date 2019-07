Muere la actriz Stephanie Niznik

Estados Unidos.

La actriz Stephanie Niznik falleció de manera inesperada a sus 52 años, informó Variety.

Aunque la muerte se dio el pasado 23 de junio, la noticia trascendió hasta este fin de semana.

Según la publicación la estrella de televisión falleció de forma abrupta en su casa en Encino, California. Las causas de su muerte no han sido reveladas aún.

Sus roles más recordados son como Nina la vecina de los Brown en el drama "Everwood” entre 2002 a 2006, y el de Perim en la película de 1998 “Star Trek: Insurrection”.

MIRA: Muere youtuber Emily Hartridge en terrible accidente de monopatín

También apareció en series como ''Grey’s Anatomy'', ''Life is Wild'', ''CSI: Miami'', ''NCIS'', ''Lost and The Twenty''.

En Everwood Niznik compartió pantalla con la ahora estrella de Marvel Chris Pratt



En 2017 Niznik tuvo un reencuentro con el elenco de Everwood para conmemorar los 15 años de la serie, en la reunión estuvieron los actores Treat Williams, Gregory Smith, Emily VanCamp, Tom Amandes, Debra Mooney, Vivien Cardone, John Beasley y Justin Baldoni, aunque Chris Pratt y Sarah Drew no pudieron estar en el evento.

ADEMÁS: Fallece el actor Rip Torn, conocido por 'Men in Black'

Durante su vida Niznik participó activamente como voluntaria en organizaciones de ayuda a niños y rescate de animales.

La actriz nunca tuvo hijos; le sobreviven su madre, sus hermano y sus sobrinos, además de sus queridos perros Nucleus y Jake.