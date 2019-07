R. Kelly, arrestado por abuso de menores y pornografía infantil

Nueva York, Estados Unidos.



R. Kelly, estrella de la música R&B estadounidense, fue arrestado el jueves acusado de mantener relaciones sexuales con cinco menores y grabar videos durante esos actos.

La acusación también alega que el artista intimidó a las víctimas y ocultó evidencia en un juicio de 2008 por pornografía infantil del que salió absuelto.

Los últimos cargos en contra de Kelly, conocido por éxitos como "I Believe I Can Fly" ("Creo que puedo volar"), incluyen recibir y producir pornografía infantil, incitar a menores de edad a una actividad sexual criminal y obstruir la justicia.

Además, una acusación desde la justicia federal abierta el jueves en Nueva York lo acusa de reclutar mujeres y niñas con fines sexuales.



El músico fue detenido en Chicago por agentes federales en la noche del jueves, mientras paseaba a su perro, dijo el viernes Steve Greenberg, abogado del artista, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Según el abogado, los hechos que se le imputan a Kelly tienen "toda la apariencia de ser los mismos" que los presentados por la justicia de Illinois y los cargos de los que fue absuelto.

Las acusaciones involucran también a dos exempleados de Kelly, Derrel McDavid y Milton Brown.

Según documentos judiciales, Kelly conoció a las cinco víctimas en la década de 1990 y mantuvo con ellas relaciones sexuales cuando tenían menos de 18 años. Con cuatro de ellas, grabó videos explícitos de esas relaciones.



Kelly, cuyo verdadero nombre es Robert Kelly, se encontraba en libertad bajo fianza por otros cargos de agresión sexual agravada presentados por la fiscalía del estado de Illinois.

- Pagos y ocultamientos -

Según la acusación, Kelly y McDavid pagaron a una persona conocida que no fue identificada cientos de miles de dólares en 2001 para reunir y ocultar los videos.

Cuando esa persona dijo que expondría públicamente los videos, Kelly, McDavid y otros supuestamente le pagaron 170.000 dólares para que no lo hiciera.

Kelly, de 52 años, ha sido acusado durante las dos últimas décadas de distintos casos de conducta sexual inapropiada, especialmente hacia menores de edad.



En 1994 se casó con la cantante Aaliyah, a quien apadrinó artísticamente, cuando la fallecida estrella del R&B tenía 15 años y él 27.

Kelly fue productor del disco debut de su protegida, que llevaba por título "Age Ain't Nothing But a Number" ("La edad no nada más que un número"). El matrimonio fue posteriormente anulado, y Aaliyah murió en un accidente de avión en 2001.

A pesar de las incómodas acusaciones en su contra -que incluyeron un juicio por posesión de pornografía infantil en el que fue absuelto- Kelly logró mantener todos estos años un público sólido y estable y una carrera activa sobre los escenarios.

- "Sobreviviendo a R. Kelly" -

La suerte del músico comenzó a torcerse después del estreno, en enero de este año, de un documental televisivo de seis capítulos titulado "Surviving R. Kelly" ("Sobreviviendo a R. Kelly").



Allí se alegaba que Kelly abusó mental, física y sexualmente de niñas y mujeres, y motivó a la fiscalía de Chicago a intentar identificar a las posibles víctimas.

Luego de presentados los cargos en febrero, Kelly pasó tres noches tras las rejas y fue liberado tras pagar 100.000 dólares, la décima parte de una fianza establecida en un millón de dólares.

Si Kelly es hallado culpable de algunas de las acusaciones más graves que se le han imputado, podría enfrentar sentencias no excarcelables de entre 5 y 30 años de prisión por cada uno de esos cargos.

En una entrevista con CBS News emitida en marzo, Kelly negó rotundamente las acusaciones en su contra y dijo que estaba "peleando" por su vida.

"Yo no hice estas cosas", dijo.

"No importa si son viejos rumores, nuevos rumores o futuros rumores, no es cierto", dijo Kelly durante la entrevista, en la que se mostró alterado y conmovido.

El músico también fue detenido en marzo por otra causa: la omisión del pago a su exesposa de una deuda de 161.000 dólares por la manutención de sus tres hijos.