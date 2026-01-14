  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

¿Nuevo amor para Rosalía? La cantante vinculada con la modelo Loli Bahía

La polémica artista española ha desatado las alertas de un nuevo romance tras ser vista tomada de la mano con una modelo francesa. ¿De quién se trata?

Últimos Videos