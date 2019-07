Irina Shayk habla por primera vez tras su ruptura con Bradley Cooper

Redacción.



Aunque Irina Shayk terminó recientemente con Bradley Cooper, con quien duró cuatro años, la modelo confesó, en entrevista para Harpers Bazaar, que cree en el matrimonio.



La modelo habló ante las cámaras por primera vez después de que se conociera su separación con el actor.

"¿Creo en el matrimonio? Sí, por supuesto. No soy el tipo de persona que está en contra", reveló Shayk.

Además, la rusa ofreció algunos consejos para aquellos que quieran conquistar su corazón, ya que a ella le gusta que le envíen plantas, no flores, y prefiere las llamadas a los mensajes de texto.





"Creo que si vas a cenar con alguien no tienes que en mensajes de texto o mantenerlos actualizados en el mensaje de Instagram. Toma el teléfono, llama y di: 'Vamos a cenar'".

Shayk, quien fue descubierto por el mismo modelo scout que inicialmente firmó a Natalie Vodianova, también elogió las virtudes de un estilo de vida saludable.

Una cosa de la que tiene claro es que la cirugía estética no es para ella, sin embargo respeta las decisiones de las personas que se han sometido a alguna intervención.





"Si alguien quiere inyectarse los labios porque se sienten mal, Dios los bendiga. No juzgo a nadie. Pero siempre promuevo la belleza natural porque creo que vivimos en este mundo perfecto donde todos quieren ser perfectos. Pero no soy perfecta. La perfección no existe ".

Cooper y Shayk, quienes anunciaron su separación en junio de 2019, tiene una hija juntos, Lea De Seine.