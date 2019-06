Camila Cabello se separa de su novio Matthew Hussey

Estados Unidos.

La cantante Camila Cabello puso fin a su relación con el entrenador británico Matthew Hussey, con quien estuvo durante un año y medio, reportó The Sun.

"La relación de Camilla con Matthew siguió su curso y decidieron romper hace unos quince días. Fue una decisión mutua para acabar con las cosas", contó una fuente.

"Pero han pasado mucho tiempo juntos en el último año y medio y quieren seguir siendo amigos".

Cabello, de 22 años, y Hussey, de 32, supuestamente iniciaron su relación en febrero de 2018 después de conocerse en el set de "Today". Un año después, hicieron oficial su romance ante los medios asistiendo juntos al after party de los Óscar de Vanity Fair en febrero de 2019.

Tras el estreno del videoclip Señorita, un dueto entre Cabello y Shawn Mendes, se dispararon los rumores de que ambos músicos sostenían una relación secreta, aunque ambos no han dicho nada al respecto.

"(La ruptura), por supuesto, va a alimentar los rumores de que ella y Shawn se han convertido en algo más que amigos", añadió el informante.

Cabello y Mendes previamente trabajaron juntos en su éxito de 2015 “I Know What You Did Last Summer”, que apareció en el álbum de Mendes, Handwritten, y provocó por primera vez rumores de relación entre ambos, algo que ellos negaron.