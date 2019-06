Pamela Anderson revela cuál fue la traición de Adil Rami

Francia.

La actriz Pamela Anderson anunció el final de su relación con el futbolista Adil Rami mediante un comunicado difundido en sus redes sociales que ha ido ampliando según pasaban las horas con nuevos mensajes escritos en la sección de comentarios.

Anderson añadió que vivió "un infierno" a lo largo de los dos últimos años debido a la tortura física y emocional que ha soportado con el jugador del Olympique de Marsella, a quien acusó de vivir una "doble vida".

Ahora la actriz que está por cumplir 52 años ha revelado que el acabose vino cuando se enteró que Rami seguía manteniendo una relación con su expareja y madre de sus hijos,Sidonie Biémont.

"Me alegro de haber hablado con su ex. Dios mío. También le mintió a ella sobre todo. Y resulta tan triste, porque ella está en estado de shock. Esa era la prueba que necesitaba para seguir adelante. Ya no puede hacernos más daño", apuntó la intérprete, que ha insinuado que Rami le amenazó con tergiversar los detalles de su separación en la prensa para perjudicar su imagen pública.

La antigua estrella de Baywatch insistió en que se siente "devastada" tras hablar con la mujer en cuestión, en especial porque en un principio ella misma tuvo serias dudas sobre lo adecuado de involucrarse a nivel sentimental con un hombre que tenía hijos menores de edad.

"Siempre me pregunté qué había sucedido. ¿Cómo había podido dejarlos solos? ¿Por qué no se veían? Pero él no hablaba de ello. Yo traté por todos los medios de animarles a que se reunieran. Y él me dijo que era imposible, que aunque no estuviera conmigo, ellos no estarían juntos. Pero sí que lo estaban... Me siento aún peor por ella, por ellos", añadió.

Pamela ha sostenido en otra parte de su larga intervención que su expareja le amenazó y le hizo daño en muchas ocasiones, y que ha acabado por contratar un guardaespaldas para garantizar su protección debido al terror que aún le inspira.

En el tiempo que compartieron juntos, Pamela reconoce que ella misma acabó aceptando como algo normal el carácter posesivo e inseguro de su novio e incluso se descubrió a sí misma emulándolo. Ahora su intención pasa por abandonar Francia, donde se había mudado tras conocerle en 2017.

Los acontecimientos que le han llevado a marcharse sin mirar atrás parecen haberse desarrollado de manera precipitada en el espacio de 24 horas, ya que según ha explicado, hace tan solo un día ella tenía previsto encontrarse con Adil Rami en París para trasladarse a Cassis, donde habían alquilado una nueva casa.