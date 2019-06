Bad Bunny: "Ni la fama me cambia"

Ciudad de México, México.

Con solo dos años en la escena musical, Bad Bunny logró que su gira sea una de las más redituables en el ámbito mundial, se presentó en el Festival Coachella, cantó en el Madison Square Garden de Nueva York y tiene más de 17 millones de seguidores. Pero él asegura que ni la fama ni el dinero lo han cambiado.

De acuerdo con Pollstar, el trapero puertorriqueño se colocó en el puesto 14 de la lista de las 20 giras más lucrativas del año, con ingresos promedio de más de 1.1 millones de dólares por ciudad.

En su casa, dice el cantante de 25 años, sigue siendo Benito Antonio Martínez Ocasio.

"Son nuevas experiencias que nunca pensé que llegaría a tener, como presentarme en escenarios tan grandes, llenos de tantos de fanáticos que cantan mis canciones.También el progreso que he tenido y poder ayudar a los míos, pero yo sigo siendo el mismo, ni el dinero ni la fama me han cambiado", sostuvo el artista, quien estuvo en la grabación de los premios MIAW MTV 2019 este 21 de junio.

Su álbum debut X100PRE, comentó, marcó un antes y en después no solo en su vida, sino en su carrera e incluso en su manera de escribir canciones.

"Llegar a audiencias internacionales de esa forma es un gran progreso para mí", expresó el cantante.

A pesar de que el trap es criticado por muchos por sus letras explícitas, Bad Bunny defendió su estilo y explicó cómo es que se enganchó de él.

"Desde chamaquito siempre me gustó el rap, me ha gustado la lírica y ese juego con las palabras. El trap es un derivado del rap y el hip hop y cuando lo escuché me sentí identificado y decidí empezar a hacerlo a mi manera".

Entre los éxitos que ha sumado Bad Bunny destacan "Mayores", junto a Becky G; "El Baño", con Enrique Iglesias; "Mía", acompañado de Drake, y "Si Tu Novio Te Deja", al lado de J Balvin.

Bad Bunny durante los MTV MIAW 2019

