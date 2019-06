Raquel Bigorra niega traición contra Daniel Bisogno

México.

Raquel Bigorra rompió el silencio, en cuanto a las acusaciones de supuestamente ser ella quien filtró información sobre el divorcio de Daniel Bisogno.

La cubana aprovechó el programa "Tu Casa TV en Directo", del que es una de las conductoras, para hablar un poco del tema, sin profundizar en detalles, pero eso sí, mostrándose de pie y sonriente ante los señalamientos hechos por el propio Bisogno en el programa "Ventaneando".

"Viví algo muy fuerte el pasado viernes y no lo puedo pasar por alto y decir que no pasa nada. La casa en donde uno trabaja no la quiero ensuciar (con este tema), pero eso sí, quiero agradecer todo el apoyo a mis compañeros, quienes estuvieron conmigo todo el fin de semana, y se los agradezco porque fue un fin de semana muy complicado porque fue mi cumpleaños y el Día del Padre, pero voy a encontrar el momento, pues estoy procesando todo esto.", dijo la rubia.

MIRA: Daniel Bisogno rompe silencio sobre su divorcio y rumores de romance con otro hombre

"Vengo a trabajar, a dar mi mayor alegría, mi felicidad, porque tengo que ser una mujer feliz y agradecida de muchas cosas, tengo que estar de pie. Lo que sí es que no voy a ocupar este espacio para ensuciar mi casa, la casa de todos ustedes.", dijo en referencia a las acusaciones de Bisogno, quien asegura que la cubana vendió su información privada a TV Notas.

Sin embargo Bigorra no dio más detalles que ayudaran en su defensa.

"Sí voy a ocupar otro lugar y otro momento sin que se arme un show porque tengo más de 20 años de carrera, ya estoy muy mayor, para prestarme a una cosa de estas; no se preocupen, que vamos para adelante", señaló en la transmisión junto a Patricio Cabezut y Michelle Vieth.

ADEMÁS: Niurka Marcos: "Yo fui la mejor aventurera", su reacción a la muerte de Edith González

Bisogno no solo la acusó de filtrar información de un momento privado en su vida, también recordó como la rubia ha sido culpada anteriormente de dar información de otros compañeros como el divorcio de Ingrid Coronado y Fer del Solar, las infidelidades del esposo de Michelle Vieth y los problemas de fertilidad de Atala Sarmiento.