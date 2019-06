Niurka Marcos: "Yo fui la mejor aventurera", su reacción a la muerte de Edith González

México.

Por años la cubana Niurka Marcos mantuvo una riña sinsentido con Edith Gonzalez, con quien compartió cámara en "Salomé", y que la segunda haya muerto no significa que la cubana vaya a suavizar el tono.

En una entrevista publicada por Un Nuevo Día, de Telemundo, la vedette reaccionó a la reciente muerte de Gonzalez, fallecida el 13 de junio debido a un cáncer de ovarios.

Una reportera comenzó a interrogar a Niurka sobre sus diferencias con la actriz y sobre los comentarios que señalaban a Gonzalez como "la mejor aventurera".

"Estoy muy fuera de lugar tu comentario", expresó la cubana sobre las preguntas sobre su riña cuando la actriz acaba de morir.

"No hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó.", apuntó Niurka.

MIRA: Edith González compartió un video donde ya presentía su muerte

En seguida dejó claro que no bajara el tono de sus declaraciones solo porque su rival haya fallecido. "Yo fui la mejor aventurera y sorry for everybody (lo siento por todos), esté quien esté, y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja y se ponga, quien quiera verlo."

"Pero para acabar de terminar, que es lo más importante, ojalá le hubieran hecho ese homenaje, no a Edith, a todos los que se nos han ido, pero en vida.", aseveró la estrella.

"A mí, cuando yo me pelé con 100 años, hagan una fiesta, un reventón de una semana, chúpense todo lo que quieran, hasta la cal de la pared, pero háganme todos los homenajes que quieran en vida, no esperen a que me pelé para decir que soy perfecta, porqué nadie es perfecto.", concluyó la polémica actriz.

Miras la declaraciones de Niurka a partir del minuto 2:00

La obra musical "Aventurera" se estrenó en 1997 con Edith González como protagonista, la producción tuvo varias versiones con otras actrices en el rol protagónico posteriormente.

Fueron varias actrices las que protagonizaron esta obra musical después de Edith González, tales como: Susana González, Niurka Marcos, Maribel Guardia, Itatí Cantoral, Sabine Moussier, Ninel Conde, Malinalli Marín, Paty Navidad y Adriana Fonseca.

ADEMÁS: Edith González y Christian Bach: dos amigas unida por la fama y la tragedia

Carmen Salinas, una de las productoras de la obra, declaró tras la muerte de Gonzalez que la estrella de "Doña Bárbara" había sido la mejor "Elena Tejera” en las diferentes puestas en escena de la obra musical.

"La mejor Aventurera, la mejor de todas”, dijo Salinas, quien agregó que la actriz solía ser muy cuidadosa con su ropa y ponía atención hasta en el mínimo detalle para que al momento de estar en escena no se viera ninguna parte íntima de su cuerpo.