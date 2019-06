Daniel Bisogno rompe silencio sobre su divorcio y rumores de romance con otro hombre

México.

El conductor mexicano de Ventanenado Daniel Bisogno, dijo ser víctima de la traición de su amiga Raquel Bigorra, quien vendió los detalles de su vida privada a los tabloides.

El pasado 12 de junio Intrusos, de Televisa, dirigido por Juan José Origel destapó que la información que habría publicado la revista TVNotas sobre el conductor Daniel Bisogno y su separación de Cristina Riva Palacio habría sido “vendida” por su también compañera de TVAzteca Raquel Bigorra.

El mismo Bisogno confirmó que ya estaba divorciado ante las cámaras de Ventaneando, y añadió que fue Bigorra quien le dio la puñalada por la espalda dando información de su vida privada a los medios.

Durante la emisión de este 14 de junio, el conductor reveló que todas las notas que han salido sobre su divorcio y su supuesto amorío homosexual en un antro de Zona Rosa son información que solo conocían la cubana y su esposo Alejandro Gavira, quienes son compadres de "El Muñe".

Según publicó TVNotas, la esposa de Bisgono, Cristina, con quien se casó en diciembre de 2014, buscaba disolver su “tortuoso” matrimonio pues el conductor “es una persona muy explosiva que tiene un carácter violento y agresivo, que cuando se encuentra bajo los influjos del alcohol y de otras sustancias actúa de forma rara y ¡tiene comportamientos inmorales y pervertidos!, los cuales no son un buen ejemplo para su hija Michaela (de solo tres años de edad)”, reveló la fuente al citado medio.

Paty Chapoy argumentó que un reportero de otro medio le pasó por WhatsApp la demanda de divorcio de Riva Palacio, la cual había obtenido gracias a Bigorra.

"Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Empecé a notar que iba mucho a casa de Bigorra para platicar. Ella la encaminó para levantar una denuncia civil y penal (en su contra)", explicó el famoso.

La líder del espacio de espectáculos de Azteca Uno agregó que Raquel vendió seis notas sobre el pleito de Bisogno con la madre de su hija Micaela.

"La información que sacan (en las revistas) está toda aderezada con cosas que no existieron. La base solo la conocían Raquel y Alejandro, nuestros compadres. Después de eso, Cristina cae en cuenta que la habían traicionado a ella también", agregó.

Sobre sus preferencias sexuales, el conductor dijo que podía hacer con su vida personal lo que quisiera, como cualquier persona que no fuera famosa.

"Me vale gorro que me tachen de maldito, de p**o, pero no de tonto", indicó.

A través de su cuenta de Twitter, Raquel respondió contundente. "Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar", posteó.

Pero Bisogno no fue la única víctimas de la cubana, según Ventaneando, Bigorra vendió más notas a revistas sobre otras famosas.

Al parecer toda la información sobre el divorció de Ingrid Coronado y Fer del Solar fue por culpa de Bigorra.

Michelle Vieth apareció en una revista porque su esposo supuestamente la engañó con otras, datos que solo conocía Raquel.

Atala Sarmiento asistió a una clínica especializada en fertilidad y la única que sabía esa información era la cubana.