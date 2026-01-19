Renuncia Arnold Cantarero como director de la ATIC y MP nombra a Allan Reyes

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con la institución, el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, agradeció a Cantarero Argueta por el trabajo realizado durante casi dos años al frente de la ATIC, período en el que encabezó investigaciones de casos de alto impacto, fortaleció las capacidades operativas de la agencia y contribuyó al combate de delitos complejos.

El Ministerio Público informó este día sobre la renuncia del comisario de policía Arnold Yadir Cantarero Argueta al cargo de director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), decisión que se produce tras su reincorporación a la Policía Nacional para continuar su proceso de formación y optar al curso de ascenso al grado de subcomisionado de policía.

El Ministerio Público detalló que la renuncia fue presentada con el propósito de que el comisario continúe su carrera policial y realice durante el presente año el proceso de ascenso correspondiente dentro de la Policía Nacional.

Ante esta situación, y en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General designó al abogado y fiscal de carrera Allan Reyes, quien se desempeñaba como subdirector de la ATIC, para asumir la dirección de la agencia investigativa.

Las autoridades aseguraron que este nombramiento permitirá garantizar la continuidad del trabajo investigativo, especialmente en casos relacionados con corrupción, crimen organizado, delitos contra la vida y trata de personas, reiterando el compromiso del Ministerio Público de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley.