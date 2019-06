Richard Madden tendría romance con otro hombre

Los Ángeles, EEUU.

La vida amorosa del actor británico Richard Madden se encuentra bajo la lupa debido a su presunto romance con el también actor Brandon Flynn.

Los rumores del supuesto idilio amoroso se desataron cuando se supo que la antigua estrella de "Game Of Thrones" y Flynn, de 25 años, vivían bajo el mismo techo en Los Ángeles, California.

Las sospechas también surgen debido a las preferencias Flynn, quien es abiertamente homosexual; uno de sus novios más conocidos fue el cantante Sam Smith, con quien terminó en junio 2018.

Al ser cuestionado sobre un posible noviazgo con su compañero de casa el actor de "Bodyguard" no negó ni afirmó nada, pero dejó claro que su vida privada no le incumbe a nadie.

"Me gusta mantener mi vida privada, privada. Nunca hablo de mis relaciones", afirmó el histrión, de 32 años, al The New York Times.

La últimas relaciones conocida del interprete de Rob Stark fue con las actrices Ellie Bamber, de 22 años, y Jenna Coleman, de 33.

Discutiendo las formas en que lidia con el asedio de los paparazzi, Richard dijo: "Me pongo la misma ropa días seguidos, porque si parece el mismo día, no pueden publicar las imágenes.", explicó al diario.

Madden y Flynn, último conocido por su actuación en "13 Reasons Why" de Netflix, han sido fotografiados caminando juntos por las calles de Los Ángeles.

Apartando su vida amorosa, el actor recién estrenó el filme biográfico de Elton Jhon, "Rocketman", en donde encarna a John Reid, el amante y mánager de cantante, caracterizado por Taron Egerton.