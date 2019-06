Frida Sofía rompe en llanto al hablar sobre sus padres

Miami, EEUU.

Frida Sofía sigue alimentando la polémica con entrevistas en donde arremete contra su progenitora, Alejandra Guzmán.

En una conversación con Verónica Bastos para "Suelta la Sopa", la única hija de la cantante la tacha de adicta, relacionando esto con sus traumas de infancia y el deterioro de su relación madre hija.

"Se conoce que Alejandra Guzmán tiene una historia de adicciones, no tiene nada de malo, pero también hay programas, asociaciones y todo lo que quieras que tratan a la familia del adicto, porque lidiar, crecer, convivir y ser parte de un núcleo donde hay una adicción o una enfermedad, te afecta", dijo la influencer, de 27 años, ante las cámaras.

MIRA: Drogas tendrían a Frida Sofía contra su madre, Alejandra Guzmán, sugiere Enrique Guzmán

La joven también aprovechó para desmentir las declaraciones de su tío Luis Enrique Guzmán sobre haber estado interna en una clínica de rehabilitación.

"No me vengan a tachar como una vieja que se mete éxtasis. Si alguien es un nini eres tú (refiriéndose a su tío) y también eres un cobarde porque me acuerdo de muchas cosas, muchos eventos en los que abandonaste a mi mamá y me dejaste con ella sola", respondió Frida al hermano de su madre.

Frida también aclaró que estuvo en una centro de retiro para lidiar con la ansiedad causada por sus problemas familiares y la muerte de una amiga.

En otra parte de la entrevista cuando se le cuestionó sobre su relación con su padre, Pablo Moctezuma, Frida rompió en llanto señalando que él nunca estuvo para ella.

Entre llantos la joven aprovechó la coyuntura para volver a reprocharle a su madre sus presuntos excesos.

"Nunca ha estado, Pablo nunca ha estado. Entonces punto y aparte", detalló y agregó "nunca lo vi hasta el cul*, nunca lo vi mal, inconsciente… no es ninguna excusa, pero sabes qué, él me pide perdón".

La joven también señala que no puede decirle "papá" a su progenitor.

Curiosamente hace unos días Moctezuma confirmó su apoyo incondicional hacia su hija a quien admira y respeta a través de un comunicado compartido por "Un Nuevo Día".

ADEMÁS: Padre de Frida Sofía rompe el silencio y habla de los problemas de su hija y Alejandra Guzmán

De acuerdo con la colaboradora del show Ximena Gállego, quien habló con el empresario, Moctezuma y su hija son muy unidos, pues en la plática que tuvieron el empresario le dejó en claro que todos los días se mantienen en contacto y Frida sabe que cuenta con su padre incondicionalmente.

Por otro lado, aunque ella niega que tenga un fin publicitario detrás de tantas declaraciones contra su familia, la joven sigue promocionando su carrera musical, aunque hasta ahora esta ha quedado en segundo plano debido al escándalo familiar.