Padre de Frida Sofía rompe el silencio y habla de los problemas de su hija y Alejandra Guzmán

Ciudad de México, México.

Pablo Moctezuma,padre de Frida Sofía, habló por primera vez del problemática relación entre su hija y la madre de esta, Alejandra Guzmán.

El empresarios mexicano y expareja de La Guzmán emitió un comunicado en el que de forma breve se refiere a la polémica entre madre e hija.

“A quien pueda interesarle, durante días pasados varios medios nos han buscado a mi esposa y a mi para dar declaraciones de lo que sucede en torno a mi hija, Frida. Agradezco profundamente su interés.", señala la declaración.

"Sé que Frida nació en el centro de una familia que siempre ha estado en el corazón de la gente y de ustedes los medios, sin embargo, no es mi papel hacer declaraciones al respecto. Mi único interés de escribir este comunicado es para confirmar mi apoyo incondicional hacia mi hija, a quien adoro, admiro y respeto.", añade el empresario.

"Frida está pasando por un proceso fuerte y debe ser ella y solo ella quien hable sobre esto. Nadie más."

"Esta es la única vez que me referiré a este asunto y he dicho todo lo que me interesaba dejar claro a través de este documento”, concluye Moctezuma.

De acuerdo con Ximena Gállego, de Un Nuevo Día, Pablo no es una figura pública y mantiene a su familia alejada de la prensa, por lo que el comunicado es un acción fuera de lo usual.

Ximena también señala que Moctezuma y su hija son muy unidos, pues en una plática que tuvo con el empresario, quien prefirió no salir frente a las cámaras, le dejó en claro que todos los días se mantienen en contacto y Frida sabe que cuenta con su padre incondicionalmente.

Pero su hija no piensa lo mismo, la joven rompió en llanto cuando se le preguntó sobre su relación con su padre. Según Frida, este nunca estuvo para ella y ni siquiera se siente cómoda llamándolo "papá".