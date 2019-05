Peña Nieto y Tania Ruiz dan un paso más en su relación amorosa

Redacción.



El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, ya no se esconden ante las cámaras y al parecer habrían dado un paso más en su relación.

Peña Nieto anunció su separación oficial de la exprimera dama de México Angélica Rivera a principios de mayo, y no tardó en darse una nueva oportunidad en el amor.



Ahora que nada lo une a "La Gaviota", el exmandatario asiste a los eventos importantes en su vida de la mano de la modelo.



La pareja fue captada muy feliz en el enlace matrimonial de Mar Collado, la hija de Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo.







Las imágenes difundidas demuestran que entre Nieto y Ruiz no era un "amor pasajero", todo lo contrario, medios mexicanos aseguran que el exmandatario presentó a la modelo en sociedad como su pareja oficial.







Según la revista Quién, Peña Nieto y Tania Ruiz no acudieron a la misa en la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en las Lomas de Chapultepec, pero si fueron vistos en la fiesta en Jajalpa, a donde llegaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



La modelo y el presidente mexicano ya habían sido vistos en la boda civil de Collado y Zabala, celebrada el pasado marzo en el puerto de Acapulco.







Hasta el momento no se ha confirmado si el exmandatario mexicano ya oficializó no relación con la modelo, pero las imágenes de ambos disfrutando de la fiesta demuestra que no es algo pasajero.