Miguel Bosé posa junto a sus hijos por primera vez y su vestimenta causa revuelo

Redacción.



El cantante Miguel Bosé se presentó junto a sus hijos a la premier de la película Godzilla: King of the Monsters, en Los Ángeles, según lo compartió en Instagram.

"Con mis hijos Tadeo y Diego en el estreno mundial de Godzilla en Los Ángeles", escribió el famoso que siempre ha protegido la imagen de su familia.

Tanto Bosé como su niños llevaron un saco y falda negros y lentes de sol a juego, desatando una tremenda controversia en redes sociales.





El español no suele compartir imágenes de sus hijos, y es la primera vez que los muestra tras su separación de su ex pareja, Nacho Palau, contra quien pelea la custodia de los pequeños.







Sus atuendos dividieron opiniones entre los fans del intérprete, varios de ellos defienden que la ropa no define a una persona, mientras otros han criticado duramente al español por el ejemplo que le da asus hijos.