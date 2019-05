Video: Arnold Schwarzenegger es atacado con una patada voladora

Estados Unidos.

Un video difundido en las redes muestra como la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger es atacada durante un evento en Sudáfrica.

El actor, de 71 años de edad, estaba interactuando con los fanáticos durante una competencia de salto en su evento deportivo Arnold Classic Africa, en Johannesburgo, Sudáfrica, cuando un hombre le dio una patada voladora en la espalda.

La estrella de Terminator se tambalea hacia adelante después de recibir el golpe, mientras que el atacante cae al suelo, donde un guardia de seguridad lo retiene de inmediato.

Este sábado Schwarzenegger agradeció a sus fans por su preocupación, pero insistió en que no había "nada de qué preocuparse".

"Gracias por sus preocupaciones, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede a menudo", escribió en Twitter. "Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya arruinado mi Snapchat".

El actor también instó a sus seguidores a no compartir el video del ataque y centrarse en los atletas con necesidades especiales que participan en las competencias organizadas en su evento.