Cardi B lidera las nominaciones de los Billboard Music Awards 2019

Redacción.



Los Billboard Music Awards 2019 que se celebrarán el próximo miécoles 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, ya tiene a los artistas nominados.



En esta edición, la rapera de 26 años Cardi B, se posiciona como la principal contendiente a los premios Billboard con 21 nominaciones.



Drake con su disco Scorpion y Post Malone con beerbongs & bentleys, en tanto, le siguen con 17 postulaciones.



Lea más: Kurt Cobain, un mito que nació hace 25 años con su muerte



La música latina también tiene sus representates entre los nominados, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos compiten por Mejor artista latino.



Estos son los nominados en las principales categorías:



Mejor artista

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott



Mejor artista femenina

Ariana Grande

Cardi B

Ella Mai

Halsey

Taylor Swift

Mejor artista masculino

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Travis Scott

XXXTentaction

Mejo canción Top 100

"I Like It," Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"Lucid Dreams," Juice Wrld

"Girls Like You," Maroon 5 featuring Cardi B

"Better Now," Post Malone

"Sicko Mode," Travis Scott

Mejor dúo o grupo

BTS

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At the Disco

Dan + Shay

Mejor artista nuevo

Bazzi

Juice Wrld

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai



Mejor artista Top 100

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Juice Wrld

Post Malone

Mejor artista popular

BTS

EXO

GOT7

Ariana Grande

Louis Tomlinson



Logro en ránking Billboard

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande

Lady Gaga y Bradley Cooper

Dua Lipa

Mejor artista rap

Cardi B

Drake

Juice Wrld

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista masculino rap

Drake

Post Malone

Travis Scott

Mejor gira

Beyoncé y Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake

Mejor artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos



Mejor álbum latino

Anuel AA, Real Hasta la Muerte

Bad Bunny, 100PRE

J Balvin, Vibras

Maulma, F.A.M.E.

Ozuna, Aura

Mejor Soundtrack

13 Reasons Why: Temporada 2

A Star Is Born

Bohemian Rhapsody

Spider-Man: Into the Spider-Verse

The Greatest Showman

La anfitriona de los Premios Billboard será la cantante estadounidense Kelly Clarkson.