Yanet García y su sensual baile con Mario Bautista

Ciudad de México, México.

Yanet García cautivó las redes bailando junto al cantante Mario Bautista.

El artista acudió al programa "Hoy", donde García presenta el pronóstico del tiempo, para presentar su nuevo sencillo "Ay!".

El clip publicado por ambas estrellas en sus respectivas redes sociales muestra al cantante mexicano y a la presentadora del clima bailando al ritmo del reguetón.

Más recientemente la joven mostró su versatilidad más allá de las cámaras debutando en el teatro con la obra "El Tenorio Cómico Cuarta Transformación".

La presentadora "más sexy del clima" reconoció sentirse muy nerviosa, pero a la vez segura de que va por buen camino.

"Algo que siempre he dicho es: 'Si tengo miedo, estoy en el lugar correcto'. Cada vez que lo siento, se que lo debo hacer. Esa decisión la he tomado toda mi vida y me ha llevado a donde estoy, como cuando me ofrecieron ser presentadora del clima. Moría de miedo, pero acepté el reto.", dijo en entrevista.

"Cuando empecé, salía del noticiero y lloraba, me preguntaba porqué había aceptado si era muy difícil. Me trababa, me ponía nerviosa, se me iba el aire, pero esa constancia y perseverancia para ser mejor todos los días me fue empujando a crecer cada día", comentó.

La presentadora pasó de ser contadora pública a aparecer en televisión y hasta actuó en la película "Sharknado 5", la cual le trajo más ofertas en la pantalla grande europea.

Y pese a que sabe que el reto sobre el escenario será más grande al interpretar diferentes personajes en una trama que cambia de épocas, García asegura que se siente apoyada por el resto del elenco y sin presiones, pues lo más importante para ella es aprender.

"No dudé en tomar esta oportunidad. Salga bien o salga mal, la experiencia nadie me la va a quitar. La vida se trata de tomar las oportunidades que se te presentan, de arriesgarte y no tener miedo.", dijo la joven mexicana popular por sus sugerentes fotografías en Instagram.

"La mayoría de las personas viven en una zona de confort y, por miedo, no hacen cosas diferentes, pero atreverse es lo mejor que le puedo recomendar a las personas. Yo estoy abierta a todas las oportunidades para conocer más facetas mías que no conocía", aseguró.