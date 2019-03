¡Estalla la guerra!: Alejandra Guzmán tiene encontronazo con Sylvia Pasquel por Frida Sofía

Redacción.



La guerra entre Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, y Michelle Salas, primogénita de Luis Miguel, no para y ahora está salpicando a otros miembros de la familia.

Los problemas en la dinastía Pinal se han visto envueltos en el ojo público tras fuertes acusaciones de Frida contra Salas.

Tras el pleito de las nietas de Silvia Pinal, ahora sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel tuvieron un encontronazo, según Tv Notas.





Pasquel, abuela de Michelle Salas y madre de Sthepanie Salas, le reclamó a la cantante sobre las declaraciones que hizo su hija Frida Sofía.

La intérprete de "Hacer el amor con otro" fue acusada de ser una mala madre y la culpable de la actitud rebelde de su hija.



El enojo de Alejandra Guzmán fue tan grande que le recordó a su hermana Silvia, que se casó con un ex de su madre, y a Salas que su hija Michelle es producto de un "acostón", reveló dicho medio.





Una fuente cercana a la familia, reveló a dicho portal. "Las cosas están muy mal; de por sí la relación entre todas siempre ha sido tensa por el carácter fuerte que tienen, y con lo que dijo Frida Sofía, se desató la guerra".



Pese a que Sylvia Pasquel y Stephanie Salas le llamaron por teléfono a Alejandra para exigirle que le pusiera un alto a Frida, ella siguió con la guerra por medio de las redes sociales.









"Ya que muchas de mi "familia" viven en la luna, o no sé… en una novela que no existe, hay que aclarar cosas: sí se necesitan dos para pelearse, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela", expresó Frida.



"Oye Pasquel, no te metas wey, o sea no te metas, ¿tú qué?, ¿tú qué?", le mandó a decir Frida Sofía a su tía.