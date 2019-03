Frida Sofía arremete contra Michelle Salas, hija de Luis Miguel

México.



Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, está harta de que la comparen con su prima Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.



“Ya sé que no soy la más bonita..., ya estoy hasta la madre de que me comparen con Michelita, niñita linda, o sea, nada que ver, ¡ya estoy hasta la madre!”, expresó Sofía a través de un video en su cuenta de Instagram.



Al parecer, por mucho tiempo Frida Sofía intentó ser como Michelle para poder encajar en el estereotipo de chica linda, pero ya se cansó.



Fuerte

Pero lo más polémico de sus declaraciones fue cuando acusó a su prima Michelle de tener relaciones íntimas con el mánager de Luis Miguel. “Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, y tampoco me voy a volver lesbiana para vender una bolsa”, agregó Sofía en otra publicación en Instagram.



Por otro lado, Frida también dio declaraciones al programa Despierta América, de Univisión, donde explicó que su familia nunca ha sido unida, como piensan algunos. “Somos familia, pero en realidad mi familia no es en realidad lo que ustedes ven, no es ni siquiera una familia”.