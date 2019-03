Mia Khalifa encontró al amor de su vida en Instagram

Los Ángeles, EEUU.

Este fin de semana Mia Khalifa, reconocida exactriz de cine para adultos, anunció su compromiso en matrimonio con el chef sueco, Roberto Sandberg, después de un año de haberlo conocido.

La también comentarista deportiva ha documentado su historia de amor a través de sus redes sociales, misma plataforma que la llevó a conocer al hombre de su vida.

Khalifa contó que su historia de amor con Sanberg comenzó sin querer en febrero de 2018, cuando ella miraba un video publicado por la Guía Michelín en donde destacaba la historia del primer restaurante sueco en recibir tres estrellas.

Curioseado en la pagina de Instagram del restaurante Frantzén miró la foto de uno de los antiguos chefs del lugar, Sandberg. "...Más allá de la fascinante comida y la sexy cocina abierta, había una foto de despedida de un chef de aspecto dulce (aparentemente sin tatuajes) a quien se le deseaba bien en su viaje desde Frantzén en Estocolmo hasta su nuevo trabajo en un restaurante en Copenhague (Dinamarca) .", reza parte de la historia compartida por la libanesa.

"Debí haber mirado esta foto durante 5 minutos antes de darme cuenta de que estaba etiquetado y podía acecharlo! Así que fui a su página y repasé alrededor de 57 semanas de la comida más inspiradora y deliciosa que jamás haya visto, y también descubrí su extensa colección de tatuajes y otras ideas sobre quién era él y qué le gustaba hacer (beber un montón de leche). Lo seguí."

Al seguirlo Mia, quien alcanzó la fama haciendo videos para adultos en 2014, no esperaba una respuesta del guapo rubio, pero llegó más temprano que tarde.

"Un par de horas más tarde, recibí una notificación de DM (mensaje directo) e inmediatamente me puse nerviosa. ¡¡¡ME PUSO NERVIOSA !! Un par de días después, estábamos cansados ​​de los constantes mensajes de texto y del Snapchat, por lo que decidimos hacer FaceTime. Un par de meses más tarde, nos acostábamos cara a cara todas las noches durante un mínimo de 1 a 2 horas después de que él saliera del trabajo a la 1 de la madrugada, hora de Copenhague. Un par de meses más tarde, estaba en un vuelo a Copenhague sin saber qué pasaría. Un par de meses más e innumerables comidas después, y olvidé cómo era la vida antes de él.", relató la joven de 26 años.

MIRA: ¿Quién golpeó Alex Rodríguez?, el novio de Jennifer López apareció con un ojo morado

A mediados de 2018 Khalifa se decidió a dar el primer paso invitando a Robert a mudarse con ella a Estados Unidos, algo que este aceptó y para febrero de 2019 Sandberg celebraba su visa estadounidense.

"4 meses después. Papeleo interminable y recolección de información, mi visa finalmente fue aprobada. Gracias a esta belleza no me ahogué en todos los documentos. Ella ha estado escribiendo cantidades insanas de cartas, apoyándome y corrigiendo mi ortografía y los errores de mi no tan buen inglés formal. Estoy muy agradecido de tenerte en mi vida @miakhalifa❤️ y también muchas gracias a todos los que ayudaron. Es hora de cocinar, formar nuestra familia, construir nuestro futuro y vivir el sueño americano, sea lo que sea.", escribió el joven en su Instagram.

A principios de marzo de 2019 la pareja ya estaba buscando una casa en Los Ángeles (EEUU), algo que supondría también un reto para Mia, que estaba afincada en Austin, Texas.

"Encontramos nuestra casa en Los Ángeles. No puedo esperar para finalmente mudarnos juntos, hemos estado soñando con esto desde el primer día.", detalló Sandberg.

La pareja finalmente se comprometió a mediados de marzo, con una propuesta sorpresa de parte del chef, quien organizó una cena y ocultó el anillo en uno de los platillos, aunque los planes no salieron como esperaba porque Mia estuvo a punto de tragarse la sortija.

"El anillo se ocultó en un tazón de ingredientes secos y salió como una "nueva porción". Mia sentía curiosidad y estaba ansiosa por probar, así que comenzó a comer... Le dije que no lo hiciera y luego le puse el anillo en el dedo.", escribió el joven junto a una foto de Khalifa luciendo el anillo de compromiso.

Mia comentó que no esperaba que la cena terminaría con una propuesta de matrimonio, ya que Robert le había hecho creer que él odiaba las pedidas de mano hechas en restaurantes.

ADEMÁS: Victoria's Secret tiene nueva "ángel", la modelo Barbara Palvin

Este será el segundo matrimonio para Mia; la libanesa se casó en 2011 y se separó en 2014, pero su divorcio no se concluyó hasta 2016.

En cuanto a su prometido, Robert Sandberg, su vida antes de Mia sigue siendo desconocida. La información disponible del chef es solo referente a su carrera, pero nada de su vida personal.

La pareja aún no ha anunciado cuando será su boda, pero contando con la intensidad con la que llevan su amor es probable que no esperen demasiado para poder celebrar el enlace.