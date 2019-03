¿Quién golpeó Alex Rodríguez?, el novio de Jennifer López apareció con un ojo morado

Miami, EEUU.

Para sumar a la presunta infidelidad a Jennifer López, Alex Rodríguez fue visto con un ojo morado a su llegada a Miami después de pasar unas breves vacaciones con la diva en las Bahamas, mismo lugar donde le propuso matrimonio.

ARod y JLo fueron captados este miércoles en el aeropuerto de Miami, regresando a la realidad que les espera después que José Canseco iniciara el rumor que su exesposa Jessica Canseco tuvo un affair con el exbeisbolista.

Llamo la atención el ojo hinchado y levemente morado del también comentarista, quien lució serio junto a su prometida.

Las especulaciones más descabelladas no se hicieron esperar, como que la diva del Bronx le habría dado "su merecido por engañarla".

El futuro esposo de Jennifer López no se ha referido a la razón de su ojo morado, pero sigue compartiendo momentos con la cantante.

Este fin de semana la pareja publicó en sus respectivas cuentas como disfrutaron del show de talentos de las escuela de los gemelos de JLo, Max y Emme, y una de las hija de ARod, Ella.





Después de que Canseco, quien también jugó para los Yankees de Nueva York, acusara a Rodríguez de infiel, Jessica lo desmintió en sus redes oficiales.

"Conozco a Alex desde hace muchos años y no lo he visto desde hace unos cinco. Y ciertamente no me acosté con él. Me llevó bien con él y con Jennifer [ López ]. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos alienígenas. ", agregó en referencia a la creencia de su ex en los extraterrestres y otras criaturas como "Pie grande", escribió la rubia en Twitter.

Poco después que Jessica lo desmintiera Canseco volvió a la carga en la esfera virtual amenazando a su ex y Rodríguez de que publicaría información comprometedora que comprueba su versión de la infidelidad, hasta ahora no ha mostrado nada.

Esta semana una fuente dijo a Page Six que la pareja es "inseparable", "Son muy respetuosos el uno con el otro. Cuando Alex está trabajando para ESPN [narrando los juegos de béisbol], Jennifer se sienta tranquilamente en la cabina porque le gusta verlo. Ellos tienen ese tipo de relación. Del mismo modo, cuando ella estaba [haciendo su residencia de concierto] en Las Vegas, él volaba hasta allá. Estaba en casi todos los espectáculos. El nivel de soporte es increíble ", dijo el informante al mencionado medio.