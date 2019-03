Jessica Canseco responde al rumorado affair con Alex Rodríguez

Estados Unidos.

Jessica Canseco respondió a las acusaciones de su exesposo, José Canseco, quien la acusa a ella y a Alex Rodríguez de tener un affair mientras este último ya estaba en una relación con Jennifer López.

"Las falsas acusaciones que José [ Canseco ] está haciendo no son verdaderas", publicó la rubia en Twitter.

"Conozco a Alex desde hace muchos años y no lo he visto desde hace unos cinco. Y ciertamente no me acosté con él. Me llevó bien con él y con Jennifer [ López ]. En cuanto a José, puede seguir jugando con sus amigos alienígenas. ", agregó en referencia a la creencia de su ex en los extraterrestres y otras criaturas como "Pie grande".

La autora, de 46 años, explicó que no sabía de los rumores de infidelidad debido a que no ve la televisión y tuvo que volver a descargar la aplicación de Twitter para aclarar la polémica creada por su exmarido.

"La última vez que vi a Alex estaba todavía con Torrie [Wilson, su anterior pareja] y yo me llevé a mi propio novio para que cenáramos todos juntos. Por Dios, solo somos amigos",concluyó.

José Canseco saltó a las redes para acusar a Alex Rodríguez de serle infiel a JLo justo después que la pareja anunciará su compromiso.

El exjugador de béisbol dijo que Rodríguez y su ex tenían un romance mientras él ya estaba en una relación con la diva del Bronx.

Una fuente cercana a la cantante dijo a Us Weekly que ella confiaba en Rodríguez y que no dejaría que estos rumores de infidelidad afecten su relación.

ARod y JLo se comprometieron el 09 de marzo tras dos años de noviazgo.