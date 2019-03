Khloé Kardashian planeaba casarse con Tristan Thompson antes de su enésima infidelidad

California, EEUU.

Independientemente de las diferentes infidelidades que se le atribuyeron al jugador de baloncesto Tristan Thompson antes y durante el embarazo de Khloé Kardashian, el que desembocó en el nacimiento de su primogénita True, hasta hace poco la estrella televisiva parecía estar convencida de que su relación sentimental tenía futuro y, asimismo, de que tarde o temprano ambos acabarían sellando su historia de amor con una boda de cuento de hadas.

"A pesar de las grietas que iban apareciendo entre ellos, Khloé confiaba en que acabaría casándose con Tristan y que, junto a True, formarían la familia perfecta. Sus primeros problemas vienen de antes de lo que ocurrió en esa etapa, y todo se debe a que Tristan no estaba preparando para casarse, no estaba listo para semejante compromiso", ha contado un informante al diario The Sun.

Aunque la confianza en el padre de su hija no se había restablecido por completo en los días previos al último escándalo protagonizado por el deportista, el beso que le dio a Jordyn Woods -amiga del alma de Kylie Jenner y a la que Khloé consideraba su otra hermana pequeña- en medio de una fiesta reciente, la también diseñadora pensaba genuinamente que Tristan estaba "cambiando" y que poco a poco se convertiría en un padre y 'esposo' devoto.

"Tristan le decía que era un hombre nuevo y que estaba enmendando sus errores, y la verdad es que Khloé se lo creyó. Ella pensaba que tras el nacimiento de True las cosas cambiarían significativamente y que, eventualmente, se acabarían casando y teniendo más hijos, como Kim y Kanye. Finalmente se dio cuenta de que Tristan no estaba precisamente por la labor", ha apuntado el mismo confidente.