J Balvin y Selena Gómez estrenan video oficial de "I Can't Get Enough"

Estados Unidos.

Selena Gómez se unió al reguetonero J Balvin para protagonizar el tema "I Can't Get Enough", del productor Benny Blanco.

El clip, que estrenó este martes 12 de marzo, muestra a la estrella del pop y al colombiano junto a Blanco y Tainy en una cama gigante saltando en pijamas.

Blanco creó el single y comenzó a grabarlo junto a Tainy para luego incorporar a Balvin y Gómez, el resultado un tema que mezcla el género urbano con una base electrónica.

MIRA: Karol G anuncia documental sobre su ascenso a la fama

Esta es la segunda colaboración de Selena Gómez con un reguetonero, el año pasado fue parte del tema "Taki Taki" de DJ Snake, en donde colaboró con Ozuna y la rapera Cardi B.