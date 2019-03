“Prefiero estar feliz con Dios y no agradar a los demás”

San Pedro Sula, Honduras

El pastor y conductor argentino Dante Gebel regresa a Honduras después de casi 10 años para presentar su conferencia Auténtico 2019.

El evento se realizará en el Coliseum Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa el próximo 20 de marzo a partir de las 8:00 pm.

Encontrar un norte en la vida y valorar más el tiempo son los temas en los que se enfocará el conferencista.

Sépalo Gebel conduce y produce un programa que se emite por TV Azteca México llamado Dante Night Show, adonde realiza monólogos humorísticos, reflexiones y entrevistas

a famosos.

“La llamo ‘auténtico’ porque me muestro tal cual soy, como un antihéroe, de modo que pueda causar empatía con el público. La conferencia está dirigida a todas las personas, independientemente de su credo, sin importar si son católicos, evangélicos, judíos, musulmanes o ateos. Siempre me dirijo al ser humano desde el punto de vista de encontrar la validación del tiempo, que descubran por qué están vivos, pues hay gente que murió, pero realmente nunca estuvo viva. El tiempo es un valor que no regresa”, explicó Gebel en entrevista con LA PRENSA.

“En este evento, la gente se ríe sin parar por casi dos horas, pero al final encontramos la conexión con el alma. Tengo muchas expectativas de lo que va a pasar este 20 de marzo en Tegucigalpa”, agregó.

Dante recuerda con cariño al público hondureño, ya que ha visitado el país en varias ocasiones y siempre se lleva una buena impresión. “Visité Honduras anteriormente, pero esta será mi primera vez en Tegucigalpa. Los hondureños son muy amables y muy buenos anfitriones, cada vez que voy me siento muy bien recibido. Son un público extraordinario y muy receptivo”, expresó.

Indiferente a las críticas. Gebel es un pastor, conferencista, orador, actor y conductor de televisión argentino muy reconocido. También es el líder de River Church en Anaheim, California, EUA. Aunque es uno de los pastores más queridos e influyentes, Dante también ha recibido algunas críticas por su humor y estilo de vida muy diferente al de los tradicionales líderes evangélicos. Sin embargo, esto es algo que tiene sin cuidado al argentino, pues a él lo único que le interesa es estar bien con Dios. “No escucho las críticas, me tienen sin cuidado. Estoy desde hace muchos años fuera de ese radar. Por ahora estoy enfocado en mis propósitos en la vida. Uno tiene que saber si está agradando a Dios en lo que hace, y lo que diga la gente no te tiene que importar. Prefiero no agradar a los demás, pero sí estar feliz con Dios”, concluyó el también escritor.