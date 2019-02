Shakira y Piqué siguen peleando por los celos de ella

España.



La cantante Shakira estaría pasando por una crisis de celos con Gerard Piqué.



Según labotana.com existen rumores de que en el hogar de la colombiana están rodando los celos, pues se asegura que Gerard Piqué continúa en una cercana amistad con su exnovia.



La revista Diario Gol publicó que la intérprete se encuentra muy alterada porque su marido tiene comunicación con su expareja Nuria Tomas, modelo que fuera novia del futbolista antes de conocer a Shakira.



Se habla de la existencia de un libro que Piqué le regaló a Nuria con la dedicatoria: “A Nuria, por quererme siempre”, aunque no se precisa si ese libro se lo dedicó cuando ya estaba viviendo con Shakira o fue antes.



De cualquier manera, a Shakira no le hace gracia que siga su amistad hasta ahora. Nuria vive en Madrid, y no se le ha visto en una relación formal desde que terminó con el futbolista catalán.