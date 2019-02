Ben Affleck retoma el contacto con una de sus exnovias

Estados Unidos.

Según el portal de noticias E! News, Ben Affleck y su exnovia, la productora Lindsay Shookus se han vuelto a contactar, aunque la mayor parte de sus conversaciones se hayan producido por vía telefónica para ponerse al día sobre sus respectivas vidas y, sobre todo, acerca de sus futuros proyectos laborales, los cuales podrían acabar entrelazándose.

"Ben y Lindsay han retomado el contacto, pero sería demasiado precipitado aventurar una reconciliación amorosa. El caso es que ambos se conocen y son amigos desde hace muchos años, e incluso han colaborado juntos. Ha habido períodos en los que prácticamente no han hablado el uno con el otro, pero tarde o temprano era natural que volvieran a hacerlo", expresó una fuente al citado medio.

No sería descabellado pensar que, ahora que el astro de Hollywood se dispone a regresar por todo lo alto a la gran pantalla con la adaptación de la aclamada obra literaria 'I Am Still Alive' -una película que al parecer producirá y protagonizará-, varias de las charlas que haya mantenido últimamente con su ex sean de naturaleza profesional, similares al encuentro que Lindsay, productora del programa de televisión 'Saturday Night Live', protagonizó recientemente con Matt Damon, buen amigo de Ben, para preparar la última aparición del intérprete en el conocido espacio satírico.

Sea como fuere, por el momento Ben Affleck sigue soltero y sin compromiso.

A lo largo del último trimestre, el intérprete no solo puso fin a su breve idilio con la modelo Shauna Sexton, con la que empezó a relacionársele pocas semanas después de su ruptura con Lindsay, sino que además se convirtió oficialmente en un hombre divorciado tras finalizar, junto a su exmujer Jennifer Garner, los trámites legales para disolver definitivamente su unión matrimonial.