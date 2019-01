Nicky Jam será uno de los villanos de "Bad Boys for Life"

Los Ángeles, EEUU.

El reguetonero Nicky Jam volverá al cine para ser uno de los villanos de la tercera película de la saga "Bad Boys", que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence, informó hoy el medio especializado Variety.

El músico estadounidense con ascendencia dominicana y puertorriqueña formará parte de un elenco en el que también aparecen Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, DJ Khaled y Paola Nuñez.

No se trata de la primera incursión de Nicky Jam en Hollywood, ya que en 2017 participó en la cinta de acción "xXx: Return of Xander Cage" que encabezó Vin Diesel.

Asimismo, Nicky Jam ya sabe lo que es colaborar con Will Smith puesto que el año pasado interpretaron, junto a Era Istrefi, la canción "Live it Up", que fue el tema oficial del Mundial de Rusia de fútbol.

"Bad Boys for Life" es el título de la tercera película de la saga "Bad Boys" y está previsto que llegue a los cines en enero de 2020, de nuevo, con Will Smith y Martin Lawrence interpretando a dos peculiares policías de Miami (EE.UU.).

El director Michael Bay, conocido por ser un maestro del cine de acción más espectacular, dio forma a "Bad Boys" (1995) y "Bad Boys II" (2003).

La tercera entrega, en cambio, contará con Adil El Arbi y Bilall Fallah como realizadores.