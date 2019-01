Marco Antonio Solís aclara que no es Aquaman

Ciudad de México, México.

Siempre al pendiente de las tendencias en las redes sociales, el cantante Marco Antonio Solís se pronunció sobre el reciente meme en donde se le compara con el juguete de Aquaman que aparece en la cajita feliz de McDonalds.

El intérprete compartió el meme donde aparece el muñeco de plástico, que en lugar de asemejarse a Jason Momoa, protagonista del héroe del filme, es igual al cantante de "Mi eterno amor secreto".

"Les confirmo que este muñeco que me comentan ha estado apareciendo en McDonalds, no soy yo. Repito, no soy yo.", escribió el cantante en su cuenta oficial de Facebook.

Solis, de 59 años, disfruta de estar actualizado en las esferas virtuales, recientemente se unió al reto viral #10YearsChallenge presumiendo su excelente condición física.

"Ustedes qué dicen ¿cómo me han caído los años? #10yearchallenge #MarcoAntonioSolís #2009 #2019 #ComoLosBuenosVinos", escribió el cantante junto a las fotos comparativas publicadas en sus redes sociales.